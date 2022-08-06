«Хозяева с ним здороваются»: дизайнер сообщила о разговорах Галкина и Пугачевой с рыцарем в замке

Как заметила Алена Санаева, когда Примадонна и юморист жили в Грязи, то у них был определенный фетиш.
Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Дизайнер интерьеров из мира моды, руководитель студии Sanaeva Home, член Союза дизайнеров и архитекторов, а также участница телепроектов о ремонте Алена Санаева сообщила удивительные вещи о семье юмориста Максима Галкина и его жены певице Алле Пугачевой.

По ее словам, интерьер в замке звезд в Грязи напоминает французскую готику. Хозяевам такой стиль идет, потому что они артистичные и активные, сообщает «Комсомольская правда».

«Каждый предмет здесь с какой-то историей. Рыцарь при входе даже наверняка имеет имя и, проходя мимо, хозяева с ним здороваются», - заявила Санаева.

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Напомним, что за замком Галкина и Пугачевой в Грязи сейчас присматривает прислуга. Сами звезды сначала уехали в Израиль, а после перебрались в Латвию.

Алла Пугачева с детьми и рыцарь. Фото: соцсети

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