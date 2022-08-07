«Хотим третьего малыша»: Регина Тодоренко сделала заявление

Только в середине июля Регина Тодоренко стала мамой второй раз, подарив своему мужу Владу Топалову сына Мирослава. Напомним, у них уже есть наследник Майкл.

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Рожать ведущая решила в Америке, организовав таким образом малышу гражданство США. В настоящий момент муж и оба ребенка Регины Тодоренко находятся при ней в Штатах. Также старший сын Регины и ее супруг присутствовали при родах второго наследника.

Как оказалось, Регина Тодоренко и Влад Топалов решили не останавливаться на двух сыновьях.