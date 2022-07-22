«Он хороший импровизатор»: Якубович не против провести «Поле чудес» с Ургантом

Телеведущий Леонид Якубович в проекте «Респиратор Бабушкина» заявил, что хотел бы в будущем провести свою программу «Поле чудес» с коллегой Иваном Ургантом.
«С Ванечкой было бы интересно вести «Поле чудес». Во-первых, он хороший актер, а, во-вторых, хороший импровизатор. Мне с ним было бы интересно, конечно».
Как отметил Якубович, он знает в мире не больше десятка человек, которые владеют способностью к такой мгновенной импровизации. «Кстати, его папа Андрей Ургант – потрясающий импровизатор. Они замечательные. С Ванечкой я бы стоял на сцене, потому что он мгновенный импровизатор. Мне это нравится», - заявил Леонид Якубович.
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Напомним, что Леонид Якубович больше тридцати лет ведет программу «Поле чудес». Передача пользуется огромной любовью у зрителей.