«Хороша»: вдова Табакова показала свои прелести в платье с дерзким декольте

Обычно 56-летняя Марина Зудина выбирает довольно сдержанные наряды, однако для новой серии снимков актриса примерила провокационный образ.
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Она позировала в эффектном платье с глубоким декольте, соблазнительно открывающем ее пышную грудь. Марина отказалась от аксессуаров, дополнив наряд лишь прической из крупных локонов.
«Это не отдых на море. Это съемки под Питером», — написала Зудина.
Марина Зудина. Фото: соцсети
Пользователи Сети пришли в восторг от кадра.
«Блондинка без возраста»; «Какая очаровательная»; «Хороша! От груди глаз не оторвать»; «Роскошная женщина»; «Вот это декольте! Вам очень идет»; «Так похорошела в последнее время», — высказались они.