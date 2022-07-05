Ходунки, железная койка, слезы: Светлана Лобода оказалась в больнице

Светлана Лобода пережила непростое испытание.
Светлана Лобода.

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Светлана Лобода выставила в свои социальные сети кадры из больницы. На них популярная певица запечатлелась на железной койке, рядом с которой стояли ходунки.

Простоволосая, без макияжа, в спортивном костюме и бахилах она так мало походила на ту звезду, которую привыкли видеть зрители на экране.

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Оказалось, что в клинику Светлана Лобода пришла к своей бабушке Марии, которая, увидев свою внучку, расплакалась. Певица рассказала, что ее пожилая родственница попала в клинику с диабетом. К счастью, сейчас она в полной безопасности.

Светлана Лобода с бабушкой. Фото: соцсети

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