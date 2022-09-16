«Хочет, чтобы о нем поговорили?»: представитель Ольги Бузовой припечатал риэлтора, высказавшегося о стоимости ее дома в Сочи

На днях стало известно, что поющая телеведущая Ольга Бузова приобрела особняк в Сочи. Со ссылкой на звезду озвучивалась и стоимость ее новой недвижимости.
Якобы Ольга Бузова сама сообщила, что отдала за дом в городе на берегу Черного моря порядка ста миллионов рублей.
Некий риэлтор тут же отреагировал на информацию, заявив, что Ольга Бузова сильно преувеличила, назвав эту сумму.
По мнению специалиста по недвижимости, дом в этом месте не может стоить больше 75 миллионов рублей.
Между тем представитель Ольги Бузовой Антон Богославский в беседе с Teleprogramma.pro не подтвердил даже сам факт приобретения теледивой особняка.
А риэлтора обвинил в желании хайпа на громком имени. Ведь, как известно, упоминание имени Ольги Бузовой рядом с каким-нибудь другим, моментально делает человека заметным.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Антон Богославский. Фото: соцсети
«Я думаю, это цифра взята с потолка. Например, Ольга Бузова ничего не рассказывала о стоимости своей квартиры, пока об этом не написала пресса, не выведала и так далее. И потом она уже, когда у нее спросили, подтвердила. Но так, чтобы писать пост… Сначала найдите подтверждение, что она купила дом в Сочи, покажите его фотографии, тогда я вам все скажу. А так — это просто хайп, риэлтор хочет, чтобы о нем поговорили», — высказался Антон Богославский в беседе с Teleprogramma.pro.