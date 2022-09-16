«Хочет, чтобы о нем поговорили?»: представитель Ольги Бузовой припечатал риэлтора, высказавшегося о стоимости ее дома в Сочи

На днях стало известно, что поющая телеведущая Ольга Бузова приобрела особняк в Сочи. Со ссылкой на звезду озвучивалась и стоимость ее новой недвижимости.

Якобы Ольга Бузова сама сообщила, что отдала за дом в городе на берегу Черного моря порядка ста миллионов рублей.

Некий риэлтор тут же отреагировал на информацию, заявив, что Ольга Бузова сильно преувеличила, назвав эту сумму.

По мнению специалиста по недвижимости, дом в этом месте не может стоить больше 75 миллионов рублей.