Хазанов подтвердил, что в СССР далеко не все сельские клубы были оборудованы туалетами

Артист Геннадий Хазанов в беседе с Teleprogramma.pro подтвердил информацию, что во времена СССР далеко не все сельские клубы, в которых выступали звезды, были с туалетами, что, конечно, создавало определенные проблемы.
«Я сейчас нахожусь не в России. Не вижу смысла заниматься ответами на подобного рода вопросы. Однако могу сказать, что сельские клубы в СССР были далеко не все снабжены удобствами».
Ранее актер Станислав Садальский рассказывал, что артисту Льву Лещенко не дали справить нужду в ведро в одном из клубов Подмосковья, потому что оно предназначалось для Муслима Магомаева.
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Деревянные туалеты, будки с выгребными ямами, при сельских клубах располагались на улицах. Это было крайне неудобно для приехавших звезд. Особенно зимой в сильные морозы.