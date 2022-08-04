Хазанов подтвердил, что в СССР далеко не все сельские клубы были оборудованы туалетами

Ранее актер Станислав Садальский рассказывал, что артисту Льву Лещенко не дали справить нужду в ведро в одном из клубов Подмосковья, потому что оно предназначалось для Муслима Магомаева.

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Деревянные туалеты, будки с выгребными ямами, при сельских клубах располагались на улицах. Это было крайне неудобно для приехавших звезд. Особенно зимой в сильные морозы.