Кейт Миддлтон решила не пересекаться с Меган Маркл на улице во время ее визита в Великобританию

5 сентября Меган Маркл и принц Гарри прилетят в Лондон.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press 

В Великобритании активно обсуждают предстоящий визит Меган Маркл и принца Гарри в Европу.

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С 5 по 8 сентября герцоги Сассекские хотят посетить Лондон, Манчестер и Дюссельдорф в рамках продвижения «Игр непобежденных» и саммита One Young World, который курирует Меган Маркл. Королевская чета возвращается в Великобританию с королевским туром и плотным расписанием встреч.

Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже предусмотрели в своем расписании визит скандальной пары, которая сбежала из Англии в США.

Офис герцогов Кембриджских запланировал «ряд королевских мероприятий для Кейт и Уильяма», чтобы пары не пересекались на улицах во избежании неловкой встречи.

Источник: elle.ru

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