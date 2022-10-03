Карл III может лишить принцесс Евгению и Беатрис королевских титулов из-за их отца

Британские принцессы Беатрис и Евгения, дочери опального принца Эндрю, могут в ближайшее время лишиться королевских титулов по приказу нового короля Карла III. Сохранение титулов за членами семьи - это решение, которое принимает монарх, и старший сын покойной Елизаветы II вряд ли окажется столь великодушным по отношению к принцессам, как его мать.

«Принцессы, скорее всего, станут «леди Беатрис» и «леди Евгенией», поскольку секс-скандал с участием их отца, принца Эндрю, лишил их шансов стать действующими членами королевской семьи», - цитирует Fox News слова эксперта по Британской королевской семье Хилари Фордвич.

По его словам, поведение отца Евгении и Беатрис оказало катастрофическое влияние на их королевское будущее.

«Весьма сомнительно, что они смогут сохранить свои титулы. Решение по этому поводу должно быть принято во время правления их дяди, короля Карла III. По прогнозам, он должен ограничить использование титулов».

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