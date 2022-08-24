Канделаки расстроилась, что не сможет посещать свое шале в Квебеке на частном джете

«Ну что, раз канадские власти включили в новый санкционный список моего мужа, а без него я не отдыхаю, перспективы мои сузились до невозможности. Не прилететь мне теперь в свое шале в Квебеке на частном джете. Не заехать в него на шестиметровом Майбахе и не увидеть, как меня и моего супруга приветствует канадская прислуга».