Какую клятву дал Шатунов жене, но не сдержал ее

Бывший детдомовец Юра Шатунов очень трепетно относился к конфиденциальности своей семьи, которая для него действительно была настоящей святыней.

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Артист ни в коем случае не хотел, чтобы его детей, Дэнниса и Эстеллу, могло коснуться влияние шоу-бизнеса, о котором он знал не понаслышке. А его жена Светлана поддерживала в этом.

Когда у Юрия Шатунова появились наследники, он дал слово своей супруге, что никогда ни при каких обстоятельствах не выставит в Сеть их фото. Однако слово не удалось до конца сдержать. Фотографию своей жены, дочки и сына он однажды показал на телеканале «Россия 1», и люди этот кадр все-таки распространили в Интернете.