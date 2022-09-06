«Какой юморок залихватский!»: Шахназаров залюбовался дуэтом Галкина и Зеленского на сцене

На сцене Галкин и Зеленский много шутят друг над другом, и этот обмен любезностями вызвал у Шахназарова неподдельные эмоции. Он поиронизировал над дуэтом: «Россия, которую мы потеряли. А какой юморок залихватский!».

К слову, в настоящее время карьера Максима Галкина в России закончилась. Так считает музыкальный критик Алексей Цветков. Шоумен сбежал из страны и критикует происходящее, занимая другую сторону.