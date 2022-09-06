«Какой юморок залихватский!»: Шахназаров залюбовался дуэтом Галкина и Зеленского на сцене

Некогда популярный телеведущий Максим Галкин был востребован не только на Первом канале. Его торопились ангажировать многие площадки, и на «России 1» он тоже оставался долгое время топовым персонажем. Наряду с Владимиром Зеленским. О тех временах «поностальгировал» журналист Михаил Шахназаров, разместив у себя кадры с новогоднего выступления перечисленных звезд.
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На сцене Галкин и Зеленский много шутят друг над другом, и этот обмен любезностями вызвал у Шахназарова неподдельные эмоции. Он поиронизировал над дуэтом: «Россия, которую мы потеряли. А какой юморок залихватский!».
К слову, в настоящее время карьера Максима Галкина в России закончилась. Так считает музыкальный критик Алексей Цветков. Шоумен сбежал из страны и критикует происходящее, занимая другую сторону.
Максим Галкин и Владимир Зеленский. Фото: соцсети