«Какой кайф! Нет людей»: Нетребко в струящейся юбке и сланцах с перьями прогулялась по лесу с сыном

Анна Нетребко уже давно стала знаменитой на весь мир певицей. Она выступала на самых знаменитых сценах. Однако теперь артистка едва не лишилась работы.
Из-за ситуации с Украиной с ней перестали работать некоторые театры. Но недавно певица вернулась на сцену в Европе. И теперь она готовится к новым гастролям.
Примечательно, что Анна пока воспользовалась возможностью и устроила себе отпуск. Недавно она вернулась из Великобритании, где повидалась с друзьями. Теперь оперная дива проводит время дома в Вене. Накануне она устроила застолье на своей террасе, которую обустроила на крыше.
А вот 16 июня Нетребко отправилась гулять по лесу за городом. Компанию ей составил сын Тьяго. Артистка покрасовалась в тельняшке в полоску и струящейся шифоновой юбке макси лазурного цвета. Она решила дополнить наряд сланцами с перьями. Потом звезда также успела покататься на катамаране с наследником.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«И никого! Какой кайф! Нет людей! Свобода!» — сказала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие отметили, что в 50 лет не все обладают такой фигурой. Образ артистки для прогулки также у многих вызвал восторг.
«Какая классная», «Гламурненько», «Вас даже в лесу за версту можно увидеть», «Красивая такая, ох», «Аннушка, наряд у вас — шик», — стали писать пользователи Сети.
Сын Анны Нетребко. Фото: соцсети звезды