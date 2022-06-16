«Какой кайф! Нет людей»: Нетребко в струящейся юбке и сланцах с перьями прогулялась по лесу с сыном

Анна Нетребко уже давно стала знаменитой на весь мир певицей. Она выступала на самых знаменитых сценах. Однако теперь артистка едва не лишилась работы.

Из-за ситуации с Украиной с ней перестали работать некоторые театры. Но недавно певица вернулась на сцену в Европе. И теперь она готовится к новым гастролям.