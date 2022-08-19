Как выглядит могила родителей Аллы Пугачевой на Кузьминском кладбище

За могилами родителей певицы Аллы Пугачевой на Кузьминском кладбище кто-то ухаживает. На погосте практически идеальная чистота. Всегда живые цветы. Об этом рассказал блогер Андрей Флор на своем Ютуб-канале.
Могила родителей Аллы Пугачевой. Фото: кадр из Ютуб-канала Андрея Флора
Заметим, что Алла Борисовна в свое время перезахоронила родителей ближе к входу на Кузьминском кладбище. Рядом с ее родителями покоится и родной брат Примадонны - Евгений Борисович. «Отдыхай от этого безумного мира, брат», - написано на его памятнике.
«Родители Аллы Пугачевой познакомились на фронте. Отец, кстати, лишился одного глаза, но это не помешало ему пленить красотку Зинаиду Архиповну. Два года они жили гражданским браком. У них родился сын Геннадий. Он умер от дифтерии. А позже родилась Алла. Детки росли. Однажды к ним в дом пришел учитель музыки. Выяснилось, что у Аллы удивительный музыкальный слух», - рассказал Флор.
Место, выкупленное Аллой Пугачевой. Фото: Ютуб-канал Андрея Флора
Любопытно, что рядом с ее родителями есть выкупленный Примадонной участок. Возможно, Пугачева приобрела землю для себя.
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Напомним, что отец Пугачевой Борис Михайлович ушел из жизни в 1982 году. Мать Зинаида Архиповна умерла спустя четыре года. Родной брат Евгений Борисович покоится на Кузьминском кладбище с 2011 года.