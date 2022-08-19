Как выглядит могила родителей Аллы Пугачевой на Кузьминском кладбище

Заметим, что Алла Борисовна в свое время перезахоронила родителей ближе к входу на Кузьминском кладбище. Рядом с ее родителями покоится и родной брат Примадонны - Евгений Борисович. «Отдыхай от этого безумного мира, брат», - написано на его памятнике.

«Родители Аллы Пугачевой познакомились на фронте. Отец, кстати, лишился одного глаза, но это не помешало ему пленить красотку Зинаиду Архиповну. Два года они жили гражданским браком. У них родился сын Геннадий. Он умер от дифтерии. А позже родилась Алла. Детки росли. Однажды к ним в дом пришел учитель музыки. Выяснилось, что у Аллы удивительный музыкальный слух», - рассказал Флор.