«А как бы тетя Жанна ее любила!»: Наталья Фриске умилила домашними кадрами с пухляшкой-дочкой Луной

Наталья Фриске, как и ее сестра Жанна Фриске, пела в девичьем коллективе «Блестящие», правда, относительно недолго. Музыкальная карьера у родственницы поп-дивы не заладилась. Зато Наталья нашла себя в материнстве. Она исполнила свою давнюю мечту: родила ребенка. Долгое время ей не удавалось забеременеть. Однако сейчас Фриске всю себя посвящает малютке-дочке, которая очень похожа на Жанну. Малышку она назвала необычным именем Луна.

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