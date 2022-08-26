«А как бы тетя Жанна ее любила!»: Наталья Фриске умилила домашними кадрами с пухляшкой-дочкой Луной

Наталья Фриске, как и ее сестра Жанна Фриске, пела в девичьем коллективе «Блестящие», правда, относительно недолго. Музыкальная карьера у родственницы поп-дивы не заладилась. Зато Наталья нашла себя в материнстве. Она исполнила свою давнюю мечту: родила ребенка. Долгое время ей не удавалось забеременеть. Однако сейчас Фриске всю себя посвящает малютке-дочке, которая очень похожа на Жанну. Малышку она назвала необычным именем Луна.
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«Милота зашкаливает!», «А как бы тетя Жанна ее любила!», «Просто птенчик в гнездышке», «Малышка такая сладенькая», «Очень похожа на Жанну, а эти глазки-бусинки! Куколка», «Милашка! Прям хочется затискать», «Пухленькая какая! Молочко, наверное, любит», «Для бабушки и дедушки свет и радость», «Жанна бы малышку с рук не спускала», — написали фолловеры.