Как ни в чем не бывало: тайно сбежавшая в Штаты Наташа Королева вернулась в Россию

Звезда 90-х Наташа Королева тайком от всех скрылась в США, но ее передвижения не остались незамеченными – певица не смогла ничего с собой поделать и похвасталась видами на Нью-Йорк в Сети. На нее накинулись с критикой, обвинив в побеге из страны.

После скандала Королева так же тайно вернулась в Россию. Она не стала отчитываться перед публикой, когда успела вернуться, а сразу же объявилась в Дагестане. Причем, вместе с сыном и мужем.

Позируя на фоне панорамы Дербента, певица подчеркнула, что много передвигается по миру, это входит в ее обязанности как артиста. Сразу после Кавказа звезда улетела в Петербург.