Как на самом деле Лайма Вайкуле относится к алкоголю

В Сети периодически появляются слухи, что прибалтийская певица Лайма Вайкуле имеет серьезные проблемы с алкоголем. Артистка же утверждает обратное. Она заявляет, что к этой теме категорична.

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