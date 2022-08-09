Как на самом деле Лайма Вайкуле относится к алкоголю

В Сети периодически появляются слухи, что прибалтийская певица Лайма Вайкуле имеет серьезные проблемы с алкоголем. Артистка же утверждает обратное. Она заявляет, что к этой теме категорична.
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«Выпить стакан для настроения? Нет, что ты?! От стакана я сразу свалюсь под стол, для меня 50 граммов уже кондиция. Пить не люблю и, по правде говоря, не умею, это развлечение не для меня», - заявила она журналистам.
Лайма также утверждает, что в 12 лет отравилась алкоголем и с тех пор решила не экспериментировать.