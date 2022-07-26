Пухленький блондинчик: Алена Рапунцель показала подросшего младшего сына Святослава

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель — дважды мама. Она одна воспитывает сыновей Богдана и Святослава.

Старшего сына Алена Рапунцель родила на проекте от отношений с Ильей Яббаровым, младшего — от мужа Ильи Семина, с которым рассталась и готовится развестись.

Алена Рапунцель признается, что для нее сейчас самое главное — это она и ее сыновья, остальное приложится.

Молодая мама наслаждается общением с наследниками. Она готова часами не спускать с рук младшего сына Святослава.

В микроблоге Алена Рапунцель поделилась видео, на котором предстала с подросшим Святославом на руках. Пухленький блондинчик одет в белое боди и развернут спиной к камере.