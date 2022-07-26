Пухленький блондинчик: Алена Рапунцель показала подросшего младшего сына Святослава

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель не спускает ребенка с рук, наслаждаясь «обнимашками» с ним.
Алена Рапунцель

Алена Рапунцель. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель — дважды мама. Она одна воспитывает сыновей Богдана и Святослава.

Старшего сына Алена Рапунцель родила на проекте от отношений с Ильей Яббаровым, младшего — от мужа Ильи Семина, с которым рассталась и готовится развестись.

Алена Рапунцель признается, что для нее сейчас самое главное — это она и ее сыновья, остальное приложится.

Молодая мама наслаждается общением с наследниками. Она готова часами не спускать с рук младшего сына Святослава.

В микроблоге Алена Рапунцель поделилась видео, на котором предстала с подросшим Святославом на руках. Пухленький блондинчик одет в белое боди и развернут спиной к камере.

«Мамин обнимашка. Сегодня мы вообще хорошо вдвоем спали всю ночь», — написала под видео Алена Рапунцель.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, сын Алены Рапунцель, Святослав, появился на свет в середине марта, ему уже четыре с половиной месяца.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  