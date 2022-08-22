Как Лайма Вайкуле выглядит без парика и головного убора

Известная певица, 68-летняя Лайма Вайкуле впервые за долгое время появилась на публике. Вокалистка приехала на премьеру фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебренникова, которая состоялась в минувшие выходные в Риге.

Лайма Вайкуле составила компанию своей подруге, певице Алле Пугачевой, которая с некоторых пор живет в Юрмале и часто общается с уроженкой Латвии Вайкуле.

Поклонники узнали вокалисток и сфотографировали их.