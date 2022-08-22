Как Лайма Вайкуле выглядит без парика и головного убора

Известная певица Лайма Вайкуле появилась на публике в непривычном виде.
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: соцсети

Известная певица, 68-летняя Лайма Вайкуле впервые за долгое время появилась на публике. Вокалистка приехала на премьеру фильма «Жена Чайковского»  режиссера Кирилла Серебренникова, которая состоялась в минувшие выходные в Риге.

Лайма Вайкуле составила компанию своей подруге, певице Алле Пугачевой, которая с некоторых пор живет в Юрмале и часто общается с уроженкой Латвии Вайкуле.

Поклонники узнали вокалисток и сфотографировали их.

Стоит отметить, что Лайма Вайкуле выглядела довольно непривычно. Она отказалась от головного убора и парика, без которых раньше старалась не появляться на людях. У звезды сейчас короткая стрижка пикси. Образ Лайма Вайкуле дополнила крупными очками.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле в Риге. Фото: соцсети

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Алла Пугачева облачилась в черный наряд в пол, надев серебристые казаки со скошенным каблуком.

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  