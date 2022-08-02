Кадры без прикрас! Кудрявцева показала свои волосы без накладных прядей

51-летняя Лера Кудрявцева как-то призналась, что почти не появляется на публике без профессионального макияжа или компьютерных масок, если речь идет о соцсетях.

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Звезда честно сказала, что ей не нравится видеть себя не в лучшем виде, ведь лет ей немало, а на ТВ она смотрится очень молодо благодаря визажу и правильному свету.

Также не так давно выяснилось, что Лера Кудрявцева использует для пышности накладные пряди. Этот момент рассекретил Сергей Лазарев, который во время шоу «Песня года» случайно сорвал с головы соведущей наращенные волосы.

Лера Кудрявцева тогда постаралась перевести все это в шутку, а сейчас и вовсе показала в соцсетях видео в натуральном виде — без обработки и наращенных волос.