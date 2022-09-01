«К супруге обращается в директе»: Бузова высмеяла отношения Костенко и Тарасова

По словам Бузовой, ей совершенно не интересны проекты Тарасова. Никаких общих шоу у них никогда не будет, сообщает 5-tv.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что не так давно Тарасов предложил Бузовой сделать совместный проект. В ответ певица припомнила все грешки бывшего мужа.