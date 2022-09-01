«К супруге обращается в директе»: Бузова высмеяла отношения Костенко и Тарасова

Певица Ольга Бузова после выступления на праздничной программе «День знаний со звездами в Кремле» высмеяла отношения бывшего мужа Дмитрия Тарасова и его нынешней жены Анастасии Костенко.
«Мне жаль, что в 35 лет у мужчины единственное достижение в жизни — это его бывшая супруга, к которой он обращается в директе».
По словам Бузовой, ей совершенно не интересны проекты Тарасова. Никаких общих шоу у них никогда не будет, сообщает 5-tv.ru.
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Напомним, что не так давно Тарасов предложил Бузовой сделать совместный проект. В ответ певица припомнила все грешки бывшего мужа.