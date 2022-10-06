Известный шоумен назвал Лолиту Милявскую «брехушкой»

Лолита Милявская отказалась отменять свои концерты, как это сделали многие отечественные артисты. Певица сослалась на то, что ее поклонникам нужны положительные эмоции. Поэтому лично она не видит смысла лишать народ своего вокала и песен.

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Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировал мнение Милявской, разразившись едкой критикой. Шоумен дал понять, что не верит ни одному слову певицы.