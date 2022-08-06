Из-за чего на самом деле развелись Пугачева и Киркоров

Филипп Киркоров сам познакомил Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным. Певец на тот момент и не подозревал, что в скором времени Примадонна уйдет от него к юмористу.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

При этом обиды у Киркорова к Галкину нет. Артист считает, что все произошло так, как должно было быть.