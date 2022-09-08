Исполнители ролей хоббитов выступили против расизма во «Властелине колец»

Исполнители роли хоббитов в трилогии Питера Джексона «Властелин колец» решили поддержать темнокожих персонажей нового сериала «Властелин колец: Кольца власти». Актер Элайджа Вуд, сыгравший роль Фродо, опубликовал на своей странице в соцсети фотографию, на которой он вместе с коллегами Билли Бойдом (Пиппин) и Домиником Монахэном (Мерри) красуются в белых майках с изображением эльфийских ушей разных оттенков кожи.

«Вам всем здесь рады», — написал он под фото.

К акции, пусть и по отдельной программе, присоединился актер, сыгравший четвертого хоббита — Сэма. Шон Эстин тоже опубликовал в социальной сети фото, где он снят в белой кепочке с таким же рисунком и надписью на эльфийском.

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