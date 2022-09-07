«Толкин в гробу переворачивается»: Илон Маск написал отзыв о сериале «Властелин колец»

Миллиардер Илон Маск, как и большинство фанатов трилогии «Властелин колец», уже посмотрел первые серии нового сериала, снятого по мотивам той же истории для Amazon Prime Video. Судя по отзыву, сериал бизнесмену не понравился.

Как мы уже писали, события «Властелин колец: Кольца власти» разворачиваются за тысячи лет до того периода, что был описан во «Властелине колец» и «Хоббите». Многие зрители подвергли новое шоу критике из-за темнокожих хоббитов. Но основатель компаний Tesla и SpaceX считает, что проблема состоит не в цвете кожи, а в характере персонажей.

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