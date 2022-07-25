«Испанский стыд»: Самойлова жалко опозорилась на публике

На днях блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган купили огромный особняк примерно за 170 миллионов рублей.

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Он настолько внушительных размеров, что передвигаться с этажа на этаж родственники теперь предпочитают при помощи 13-местного лифта. А по территории вокруг коттеджа дети любят ездить на электронной машинке.

Комнаты четырех детей Самойловой теперь представляют собой практически отдельные квартиры — со своими ваннами и туалетами. Жена Джигана не скрывает, что гордится этим великолепием и периодически показывает публике кадры из своих владений.

Во время одной из таких видеоэкскурсий блогер в очередной раз подтвердила мысль о том, что богатый человек — далеко не всегда образованный. Рассказывая про обустройство дома, она несколько раз сказала, что «плитку лОжат» (с ударением на букву «о»).