Иосиф Пригожин: «Моему зятю пришла повестка. У них ребенок родился только что…»

Известный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин в августе стал дедушкой. Его дочка Даная родила сына.

На фоне объявленной в России частичной мобилизации Иосиф Пригожин забеспокоился о судьбе маленького внука, ведь папу мальчика, мужа Данаи Евгения Ткаченко, могут призвать на службу.

Своими переживаниями Иосиф Пригожин поделился в эфире НТВ в программе «Звезды сошлись», ведущим которой он стал с недавних пор.

«Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что», — сказал Иосиф Пригожин.

Сама же Даная Пригожина пока не успела поделиться с общественностью тем, что происходит в ее семье. В микроблоге дочь Иосифа Пригожина продолжает рассказывать о маленьком сыне, которому недавно исполнился месяц.

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