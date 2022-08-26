«Интересно, сколько вы продержитесь?»: Михалков разнес Хаматову и Белого на открытии ММКФ

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков заявил, что в этом году на мероприятии фильмы с уехавшими актерами показывать не будут.

«Эти люди пренебрежительно отозвались о стране, где жили, работали... Это их выбор. Делайте все что хотите за свои деньги. Не надо унижать людей за деньги государства. Интересно, сколько вы продержитесь? Тут-то и выяснится, нужно ли ваше творчество людям или нет», — цитирует Михалкова Teleprogramma.pro.

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Михалков также признался, что посмотрел спектакль Хаматовой, Белого и Петрушевской, который они представили в Европе.