«Интересно, сколько вы продержитесь?»: Михалков разнес Хаматову и Белого на открытии ММКФ

Режиссер сделал заявление.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков заявил, что в этом году на мероприятии фильмы с уехавшими актерами показывать не будут.

«Эти люди пренебрежительно отозвались о стране, где жили, работали... Это их выбор. Делайте все что хотите за свои деньги. Не надо унижать людей за деньги государства. Интересно, сколько вы продержитесь? Тут-то и выяснится, нужно ли ваше творчество людям или нет», — цитирует Михалкова Teleprogramma.pro.

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Михалков также признался, что посмотрел спектакль Хаматовой, Белого и Петрушевской, который они представили в Европе.

«На мой взгляд, это не талантливо», — добавил режиссер.

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