«Инфоцыганка еще одна…»: подписчики критикуют Бородину за онлайн-курс о разводе

Телеведущая Ксения Бородина запускает онлайн-курс о том, как пережить развод. По этому случаю 4 сентября она написала откровенный пост о том, почему ее опыт ценен для других женщин.

«Я не психолог и не собираюсь им притворяться! Специалистом по отношениям меня тоже вряд ли можно назвать. Но двадцать лет я помогала людям решать их ситуации! – пишет шоувумен в Telegram. - Я женщина, которая пережила два тяжелых развода и несколько болезненных расставаний. И я не собираюсь учить вас, как стать счастливой! Но я точно могу поделиться своим опытом - как пережить расставание или развод, если брак оказался браком! И рассказать, как расстаться бережно к себе и детям, чтобы это не стало ни для кого концом жизни».

39-летняя Ксения отметила, что именно истории ее подписчиц и героинь передач подтолкнули ее к этой работе. Свой личный опыт она назвала «подорожником», которым можно приложить к ране запуганной женщины.

Бородина также считает, что отсутствие поддержки близких и невозможность обратиться к хорошим специалистам - это проблема каждой первой девушки в России. Для этого ведущая и собирается делиться личным опытом – чтобы попавшие в ловушку в собственном браке девушки не чувствовали себя одинокими.