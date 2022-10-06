«Имеет право»: именитый шоумен - о Рудковской, которую обвинили в преуменьшении возраста

Яну Рудковскую не раз подозревали в том, что она якобы скорректировала дату своего рождения, уменьшив при этом возраст. Жена олимпийского чемпионка Евгения Плющенко не смогла скрыть своего удивления, показав фолловерам личные документы, подтверждающие, что она никогда бы и не додумалась до такой хитрости. Рудковская предъявила паспорт и свидетельство о рождении, дав отпор хейтерам.

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro высказался в защиту музыкального продюсера, уточнив, что Яна имеет право на любые манипуляции со своим паспортом.

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