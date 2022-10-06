«Имеет право»: именитый шоумен - о Рудковской, которую обвинили в преуменьшении возраста

Яну Рудковскую не раз подозревали в том, что она якобы скорректировала дату своего рождения, уменьшив при этом возраст. Жена олимпийского чемпионка Евгения Плющенко не смогла скрыть своего удивления, показав фолловерам личные документы, подтверждающие, что она никогда бы и не додумалась до такой хитрости. Рудковская предъявила паспорт и свидетельство о рождении, дав отпор хейтерам.
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro высказался в защиту музыкального продюсера, уточнив, что Яна имеет право на любые манипуляции со своим паспортом.
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«Я считаю, что Яна имеет право на любые манипуляции с собственным паспортом. Ее достали хейтеры. Если зайти в ее комментарии, то там бесконечный ад. Рудковскую подозревают во всех грехах вместе взятых. И один из них – это преуменьшение возраста.
Ей даже пришлось показать свой паспорт, и я считаю, что зря это сделала, поскольку толпе ничего не докажешь. Они скажут, что она купила паспорт в переходе и вписала туда правильную дату», - говорит шоумен.
Яну Рудковскую подозревают в том, что она изменила дату рождения в паспорте, уменьшив возраст. Фото: Global Look Press