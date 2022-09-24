«Играет спектакль. Явно не бесплатно»: политолог вывел Пугачеву с ее скандальным заявлением на чистую воду

Алла Пугачева написала открытое письмо в Минюст России, в котором заявила о желании стать иноагентом. Политолог Александр Сосновский объяснил – Примадонна играет по чужому сценарию. И объяснил, почему пришел к такому выводу.
«Она здорова. Весь демарш направлен не на признание ее иноагентом в России, а на создание имиджа диссидента для доброго отношения к ней в другом мире. Она тщательно подготовила текст, который поднимает грязную пену в России, но не создает ей лично никакого юридического дискомфорта», - объяснил политолог в своем Telegram.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
По мнению эксперта, люди не заметят этого, а на слуху останется лишь одно – ее просьба о статусе иноагента. При этом, ни слова от себя она не сказала, кроме солидарности с мужем.
«Но за это ее даже пожурить нельзя», - констатирует Сосновский. И делает вывод: «Она играет спектакль. Явно не бесплатно. Очень хочется узнать имя постановщика».