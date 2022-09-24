«Играет спектакль. Явно не бесплатно»: политолог вывел Пугачеву с ее скандальным заявлением на чистую воду

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По мнению эксперта, люди не заметят этого, а на слуху останется лишь одно – ее просьба о статусе иноагента. При этом, ни слова от себя она не сказала, кроме солидарности с мужем.