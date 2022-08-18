«Идут из моей души»: SHAMAN выразил недоумение, почему его песни считают патриотическими

Музыкант SHAMAN в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не совсем понимает, почему его написанные и спетые песни называют патриотическими.
«Для меня в первую очередь это песни, которые идут из моей души. Это настолько естественно для меня, что мне попросту становится тесно в любых жанровых определениях».
При этом музыкант заметил, что любая конъюнктура мгновенно разбивается о скалы народного мнения. «Людей обмануть невозможно», - заявил исполнитель.
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Напомним, что за последний год SHAMAN выпустил ряд песен, которые принято считать патриотическими. Речь в первую очередь идет о композициях «Встанем» и «Я – русский».