«Идут из моей души»: SHAMAN выразил недоумение, почему его песни считают патриотическими

Как отметил музыкант, людей обмануть невозможно.
SHAMAN

SHAMAN. Фото: Global Look Press

Музыкант SHAMAN в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не совсем понимает, почему его написанные и спетые песни называют патриотическими.

«Для меня в первую очередь это песни, которые идут из моей души. Это настолько естественно для меня, что мне попросту становится тесно в любых жанровых определениях».

При этом музыкант заметил, что любая конъюнктура мгновенно разбивается о скалы народного мнения. «Людей обмануть невозможно», - заявил исполнитель.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что за последний год SHAMAN выпустил ряд песен, которые принято считать патриотическими. Речь в первую очередь идет о композициях «Встанем» и «Я – русский».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  