Ибрагим из «Великолепного века» мог стать султаном Османской империей

Создатели «Великолепного века» считают, что Ибрагима - лучшего друга султана Сулеймана - погубило собственное эго. Тщеславие взяло верх, и падишах уже начал видеть в его лице главную угрозу.

«Но если бы Ибрагим родился в равных султану условиях, то, я уверена, он бы и управлял Османской империей», - заявил один из сценаристов сериала в документальном фильме «Создание легенды».

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