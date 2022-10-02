И казачку Надю не обделили: какую пенсию получает 72-летняя Бабкина

Надежда Бабкина - ураган неиссякаемой энергии. Певица-народница до сих пор дает концерты и мелькает на ТВ. Несмотря на то, что казачка Надя давно вышла на пенсию, она продолжает подрабатывать на эстраде. Едва ли артистке хватило бы тех денег, которые она получает в качестве пособия по старости. И это при том, что пенсия у певицы-народницы повышенная. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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Так, Надежда Бабкина получает надбавки от государства за «народность». Ее пенсия составляет от 48 до 60 тысяч рублей. Откуда такая сумма? Плюс 30 тысяч рублей к основной пенсии ежемесячно - столько с 2018 года добавляют творческим людям с московской пропиской за звания «Заслуженный артист РФ» и «Народный артист РФ».