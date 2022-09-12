И без «Сватов» не пропадет! Федор Добронравов «перекочевал» в новогоднюю комедию с премьерой 1 декабря

Иван Добронравов на протяжении долгих лет вместе с Олесей Железняк, Татьяной Кравченко и Людмилой Артемьевой снимался в телехите «Сваты». Актер успел подустать от Ивана Будько.

При этом Федор Викторович дал понять, что очень благодарен этому персонажу и проекту в целом. Актер намекнул, что далеко не каждый сериал может стать народным.

Так, поклонники до сих пор подходят к Добронравову, путая его с мужем Валюхи Будько. Сам актер относится к этому с юмором. Раз помнят как Ивана Будько, значит, сыграл на совесть.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Но и без «Сватов» Федор Добронравов без дела не сидит. Актер успел сняться в новогодней комедии. Он получил роль в «Елках-9».

В распоряжении сайта Teleprogramma.pro оказались первые кадры со съемочной площадки кинофраншизы. Однако сюжет фильма пока остается в секрете.

Кстати, девятая часть комедии «Елки» выйдет в прокат 1 декабря.