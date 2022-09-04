Гудков может получить срок за свою пародию на Шамана (Shaman)

Выходец из КВН Александр Гудков выпустил пародию на клип музыканта Шамана (Shaman) «Я русский!», назвав ее «Я узкий».

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Теперь ему может грозить реальный срок – председатель генсовета Гражданского комитета РФ Артур Шлыков направил в Генпрокуратуру официальный запрос о возбуждении уголовного дела против комика.

«Наши эксперты увидели попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов. Это побудило нас обратиться в СК РФ для правовой оценки», — пояснил Шлыков корреспонденту URA.RU.

Ранее в публичном пространстве возмутилась клипом актриса Яна Поплавская, назвав Александра Гудкова «фриком». Звезда заявила, что нельзя смеяться над любовью к своей стране и патриотическими чувствами.

Сам Шаман прокомментировал, что пародия - это признак популярности его песни.