Губерниев вспомнил пословицу, говоря о возможной смене гражданства Касаткиной и Рублевым

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что российские звезды тенниса Дарья Касаткина и Андрей Рублев в будущем вполне могут сменить гражданство.
«Мы должны быть готовы, что спортсмены будут готовы менять гражданство. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше, поэтому если наши спортсмены будут менять гражданство я их осуждать не буду».
Ранее актриса Мария Шукшина заявила, что Рублев и Касаткина заговорили о смене гражданства из-за недостатка патриотического воспитания. Она призвала усилить работу в этом направлении с подрастающим поколением.
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Напомним, что российские теннисисты не смогли выступить на Уимблдоне из-за санкций против России. При этом на самом престижном турнире мира по теннису не разыгрывались рейтинговые очки.