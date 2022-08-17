Грозит депортация: Чулпан Хаматова может вернуться в Россию

Чулпан Хаматова купила дом под Ригой еще восемь лет назад. Тогда она получила вид на жительство в Латвии. А зимой этого года актриса поставила точку на своей карьере в России и перебралась в Прибалтику.

Хаматова устроилась в Новый Рижский театр, собралась продавать свою элитную квартиру в Москве на Патриарших прудах за 130 млн евро. Тем временем, власти Латвии решили больше не продлевать ВНЖ россиянам. Вопрос пока находится на рассмотрении, но решение будет принято в ближайшее время. Если это случится, то Хаматовой грозит депортация.