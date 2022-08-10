По следам Максима Галкина: покинувшие Россию Чулпан Хаматова и Анатолий Белый дадут совместные концерты в Прибалтике

Вслед за шоуменом Максимом Галкиным перед русскоязычной аудиторией Прибалтики готовятся выступить покинувшие Россию актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый.

Об этом сообщила литовская медиа-группа LRT. Серия выступлений известных в России артистов состоится в рамках представления «Кабаре Людмилы Петрушевской».

Гастроли пройдут уже в августе. В Сети появились афиши, гласящие о том, что Хаматова и Белый выступят в роли чтецов произведений Петрушевской, а Людмила Стефановна будет петь.

Первый из концертов состоится в Вильнюсе 21 августа, он пройдет на сцене Русского драматического театра Литвы. 23 августа артистов ждут в Риге, а финальное выступление пройдет в последний день лета, 31 августа, в Таллине