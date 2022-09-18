Григорий Лепс впервые стал дедом

Старшая дочка известного певца Григория Лепса Инга родила первенца.
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Прекрасной новостью со своими поклонниками поделился известный исполнитель, 60-летний Григорий Лепс. 

В телеграм-канале певец сообщил, что впервые стал дедом. Старшая дочка Григория Лепса Инга родила сына.

«Слава Богу! Я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо!» - написал счастливый Григорий Лепс.

Поклонники тут же отреагировали на сообщение, они принялись поздравлять новоиспеченного деда с его статусом.

Сама молодая мамочка Инга Лепс пока не успела поделиться со своей аудиторией новостью о рождении сына. В ее микроблоге тишина.

Инга Лепс. Фото: личный архив

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Напомним, Инга Лепс - дочь Григория Лепса от первого брака со Светланой Дубинской. Инга Лепс вышла замуж в апреле этого года, беременность она держала в секрете от посторонних.

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