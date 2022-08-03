Григорьев-Апполонов объяснил, почему нельзя сравнивать «Иванушек» и «Ласковый май»

Лидер «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему его музыкальную команду нельзя сравнивать с «Ласковым маем».
«Ничего общего нет вообще. Ни в истории группы, ни в возрасте участников. Они начинали, по сути, детьми, а мы взрослыми, закончившими театральные институты. У нас есть одна песня «Письма лета». Она посвящена группе «Ласковый май». Это чисто голимая советская попса».
По словам рыжего из «Иванушек», они все-таки поют больше европейскую поп-музыку. «Ласковый май» — это голимая попса, которая нравилась людям, потому что не было выбора. Они были в моде, потому что другого слушать было нечего. Я ничего общего, кроме одной песни, которая посвящена «Ласковому маю» не вижу», — заметил Григорьев-Апполонов.
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Ранее в одном из интервью Юрий Шатунов заявил: «То место, которое я сейчас занимаю — не занял никто. Хотя появились группы «Руки Вверх», «Иванушки», «Hi-Fi», «Шура. Все они работали в моей стилистике. Откуда я ушел, туда и пришел. Это парадокс. Для меня это все является загадкой».