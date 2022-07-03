«Градский разнес бы его в пух и прах»: Кушанашвили высказался о сомнительном вокальном таланте Шатунова

Известный светский журналист Отар Кушанашвили попытался найти причину всенародной любви к певцу, солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову.
Светский хроникер уверен, что Шатунова поклонники любили не из-за его вокальных данных. Отар Кушанашвили дал понять, что талант Юрия Шатунова довольно посредственен, и это понимают многие.
Кушанашвили уверен, что если бы Юрий Шатунов принимал участие в известном вокальном шоу «Голос», то его бы просто размазали по стенке.
«Может быть, с точки зрения Александра Градского, попадись Шатунов ему, когда тот был наставником «Голоса», он бы его разнес в пух и прах. Но ведь Шатунов не про это, не про умение петь. Он про то, чтобы показать всем, что сердце и душа превыше всего. Если ты не владеешь семью нотами в понимании Рода Стюарта, то это не значит, что ты не покоришь миллионы людей, будучи просто хорошим парнем», - высказался Отар Кушанашвили.
Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего исполнителя хита «Белые розы» стал инфаркт миокарда.
По материалам Youtube-шоу «Каково?!»
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