«Градский разнес бы его в пух и прах»: Кушанашвили высказался о сомнительном вокальном таланте Шатунова

Известный светский журналист Отар Кушанашвили попытался найти причину всенародной любви к певцу, солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову.

Светский хроникер уверен, что Шатунова поклонники любили не из-за его вокальных данных. Отар Кушанашвили дал понять, что талант Юрия Шатунова довольно посредственен, и это понимают многие.

Кушанашвили уверен, что если бы Юрий Шатунов принимал участие в известном вокальном шоу «Голос», то его бы просто размазали по стенке.