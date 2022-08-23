«Говорить о Фриске»: Кушанашвили рассказал, о чем будет новый выпуск «Секрета на миллион»

Телеведущий Отар Кушанашвили в своей авторской программе «Каково?!» рассказал, что идет к своей подруге телеведущей Лере Кудрявцевой на съемки программы «Секрет на миллион».
«Иду на «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой. Говорить о Жанне Фриске. Разве это не повод порадоваться, что внутренней волею не позволил себе превратиться в скотину».
Как отметил Кушанашвили, он дружил с Фриске. «Вспомнишь девчонку, которой тебе так не хватает. Поводов миллион. И каждый понедельник я буду вам напоминать об этом», - заметил Кушанашвили.
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Напомним, что известная певица Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. На протяжении нескольких лет она боролась с тяжелой болезнью.