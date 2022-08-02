«Говорит, что европейцы более вежливые»: Шахназаров советует признать Хаматову иноагентом

Как заметил Шахназаров, Хаматова себя считает большим специалистом времен ВОВ. «Она считает, что мы победили немцев за счет количества жертв. И никаких заслуг командования нет. Это говорит Хаматова», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Чулпан Хаматова уехала жить в Латвию. Она поселилась в экодомике недалеко от Риги.