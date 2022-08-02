«Говорит, что европейцы более вежливые»: Шахназаров советует признать Хаматову иноагентом

Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» призвал признать актрису Чулпан Хаматову иноагентом.
«Почему Чулпан Хаматова, которая выливает ушаты грязи на нашу страну, не иноагент. Она говорит, что европейцы более вежливые. Ну вот почему-то в Москве в лифте со мной всегда здороваются, а в Риге такого не видел. Это действительно так».
Как заметил Шахназаров, Хаматова себя считает большим специалистом времен ВОВ. «Она считает, что мы победили немцев за счет количества жертв. И никаких заслуг командования нет. Это говорит Хаматова», — заявил Шахназаров.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Чулпан Хаматова уехала жить в Латвию. Она поселилась в экодомике недалеко от Риги.