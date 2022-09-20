«Госпожу Галкину пользовали с ее согласия»: Михалков ответил напавшей на него Пугачевой

Сбежавшая из страны весной Алла Пугачева вернулась в Россию в августе. И вскоре набросилась на режиссера Никиту Михалкова в соцсетях. У себя в микроблоге артистка опубликовала отрывок из фильма «Раба любви», где героиня произносит фразу «Господа, вы звери». Сопроводить видео певица решила так: «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?».
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Никита Михалков ответил на выпад в свою сторону в первой передаче «Бесогон ТВ» нового сезона. Режиссер порассуждал об уехавших звездах и заметил, что они потихоньку возвращаются. Вот, мол, и госпожа Галкина вернулась. И недоуменно заметил, отчего Примадонна на него вдруг набросилась, ведь про нее он ни слова дурного не говорил.
Отдельно Михалков поразмышлял, что Пугачева, отождествившая себя с Ольгой Вознесенской из его фильма, отрывок с которой почему-то поставила у себя в аккаунте, ошибается.
«Пытаться сравнить себя с теми, кто был изгнан в 20-е годы - великими умами и талантами, которые не согласились с властью… Сравниваться себя с ними - это пошло, это несправедливо: потому что те ехали от смерти, от тюрьмы. А эти уезжают для того, чтобы сохранить свои счета, свою недвижимость. Это большая разница», - подчеркнул кинодеятель.
Михалков заметил, что «рабу любви» Ольгу Вознесенскую использовали без ее ведома, а «госпожу Галкину пользовали с ее согласия».