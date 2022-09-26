«Господи, какой ужас»: Яна Рудковская отреагировала на трагедию в школе Ижевска

Известный продюсер и жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская одной из первых среди знаменитостей отреагировала на трагедию в Ижевске.

Яна Рудковская разместила в телеграм-канале ссылку на информационный ресурс, в оперативном режиме сообщающий о происходящем в учебном заведении.

Под ним звезда призналась, что шокирована трагедией с гибелью детей.

«Господи, какой ужас! Нет слов...» — написала Яна Рудковская.

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Напомним, трагедия произошла в школе номер 88 города Ижевска в понедельник, 26 сентября, утром. Стрелок, пробравшийся в здание, по некоторым данным стрелял из двух пистолетов Макарова.

В результате погибли тринадцать человек, среди них — семь детей. Данные постоянно уточняются. Сам стрелок покончил с собой в одном из кабинетов школы.