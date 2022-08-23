«Горюй и плачь. И выпей, чтобы святые заступились за твою дочь»: Кушанашвили осудил отца Дугиной

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграме» негативно высказался об отце журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, то что сегодня говорит философ Александр Дугин — сплошная метафизика.
По словам Кушанашвили, у Дугина убили дочь, а он зачем-то в такие дни начинает рассуждать о народе, который не сломить. Телеведущий не понял при чем тут «борьба священная».
«Горюй и плачь, и выпей, чтоб святые заступились за дочь твою, призрели и приютили ее в своем небесном приюте, где душа парит, а солнце и Луна рассыпаются золотыми колокольчиками. И песнь песней, которые они исполняют, наверняка о том, что жизнь драгоценна, и никто не вправе ее отнимать, а жизнь твоего ребенка превыше твоих принципов...» — заявил Кушанашвили.
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Ранее Александр Дугин отмечал, что Россию не сломить «такими невыносимыми ударами», который был нанесен по его семье. Он говорил, что сейчас нужна не месть, а только победа.