«Глазки масленые - остались узкие щелки!»: Пугачева в Москве поразила исхудавшим лицом, отклеив ресницы

73-летняя Алла Пугачева без стеснения козырнула умытым лицом без макияжа, приехав в особняк к модельеру Валентину Юдашкину. Прогуливаясь по загородной резиденции именитого кутюрье, Примадонна присела на лавку с его женой Мариной. А та укачивала на руках мирно дремавшую внучку Агату.
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Алла Пугачева в гостях у дизайнера щегольнула ультрамодным аутфитом, примерив льняной костюмчик с брюками палаццо и белоснежной рубахой. Изюминкой образа стали сникерсы на платформе и белые носочки.
Алла Пугачева без макияжа в гостях у Марины Юдашкиной. Фото: личный архив
Кстати, Алла Пугачева в Москве показалась без макияжа с умытым лицом. Примадонна выглядит очень молодо за счет блондинистого каре с «отутюженными» локонами и густой челки.
«Ресницы отклеила! Глазки масленые - остались узкие щелки», «Куда ресницы девались?», «Бледненькая какая-то», «Вид уставший? С двойняшками без Максима не поспеть?», «Нянькаться с внучкой Юдашкиных приехала?», «Лицо исхудало», «Не кормят?», «Макси был бы рядом, она бы светилась вся», - пишут фолловеры.