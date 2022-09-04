«Глазки масленые - остались узкие щелки!»: Пугачева в Москве поразила исхудавшим лицом, отклеив ресницы

73-летняя Алла Пугачева без стеснения козырнула умытым лицом без макияжа, приехав в особняк к модельеру Валентину Юдашкину. Прогуливаясь по загородной резиденции именитого кутюрье, Примадонна присела на лавку с его женой Мариной. А та укачивала на руках мирно дремавшую внучку Агату.

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Алла Пугачева в гостях у дизайнера щегольнула ультрамодным аутфитом, примерив льняной костюмчик с брюками палаццо и белоснежной рубахой. Изюминкой образа стали сникерсы на платформе и белые носочки.