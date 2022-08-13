«Главное, чтобы был красивый парень»: как Разин набирал солистов в «Ласковый май»

«Солист должен был быть сиротой. Эта история культивировалась как фишка «Ласкового мая». Это были кастинги. На них приходили дети. Их было очень много. Они хотели быть солистами «Ласкового мая», - рассказывал музыкант Роман Жуков.

«Даже голосовые данные были не так важны. Главное, чтобы был красивый парень. Чтобы он красиво смотрелся на сцене. Умел двигаться. Был опрятный. Чтобы с головой дружил. Вот и все», - отмечал солист «Ласкового мая» Андрей Гуров.

Напомним, что одно время по стране гастролировали несколько десяток групп «Ласковый май». Каждый месяц с этих выступлений Андрей Разин зарабатывал огромные деньги.