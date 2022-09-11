«Где там «омерзительное»?! »: за Собчак с Касаткиной в споре со священником заступился Кушанашвили

Отец Павел заметил, что спортсменка неправильно понимает христианство и посоветовал ей прежде всего быть доброй к людям, упрекнув Ксению Собчак в том, что такими «омерзительными» интервью она плохо влияет на молодое поколение.

Журналист Отар Кушанашвили решил в своем телеграме заступиться за интервью Ксении Собчак, оправдав поведение Дарьи Касаткиной.

«Эта смесь алармистики и доносительства... Ничего апокалипсического я в этом интервью не узрел; ну, выпендривается молодое существо по временам, что с того? Где там «омерзительное»?! (…) Павел, разве Ваш сан не предполагает милость к ближним?» - сказал Кушанашвили, заявив, что программа у Собчак получилась крепкой и содержательной.