«Где там «омерзительное»?! »: за Собчак с Касаткиной в споре со священником заступился Кушанашвили

Павел Островский не вынес интервью Ксении Собчак с теннисисткой.
Отар Кушанашвили.

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Священник Павел Островский вступил в интернет-спор с Ксенией Собчак, которая выставила в Сеть интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной. Спортсменка с нетрадиционной ориентацией подвергла сомнению ценность Бога и упрекнула его в том, что он дескать не видит беды, которая происходит в мире.

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Отец Павел заметил, что спортсменка неправильно понимает христианство и посоветовал ей прежде всего быть доброй к людям, упрекнув Ксению Собчак в том, что такими «омерзительными» интервью она плохо влияет на молодое поколение.

Журналист Отар Кушанашвили решил в своем телеграме заступиться за интервью Ксении Собчак, оправдав поведение Дарьи Касаткиной.

«Эта смесь алармистики и доносительства... Ничего апокалипсического я в этом интервью не узрел; ну, выпендривается молодое существо по временам, что с того? Где там «омерзительное»?! (…) Павел, разве Ваш сан не предполагает милость к ближним?» - сказал Кушанашвили, заявив, что программа у Собчак получилась крепкой и содержательной.

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